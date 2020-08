L’appalto per i nuovi lampioni bloccato da 14 mesi

OFFANENGO (178 agosto 2020) - Un appalto assegnato da 14 mesi, i cui lavori però non sono ancora partiti. È quello per l’adeguamento e la gestione dell’illuminazione pubblica, frenato da mille balzelli burocratici, che stanno facendo perdere la pazienza al sindaco Gianni Rossoni. «Ho già cambiato cinque interlocutori — spiega — ma dall’Enel nessuno mi ha saputo dire quando inizieranno le opere». L’intervento, da realizzare mediante la formula del project financing, riguarda il servizio di gestione degli impianti, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico, attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti. I lampioni sono già di proprietà del Comune, che li aveva acquistati da Enel. L'intervento per l’illuminazione è da due milioni e 322 mila euro.

