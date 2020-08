Scomparsa nel Cremasco, la sorella: 'L'hanno ammazzata'

CREMA (17 agosto 2020) - "L'hanno uccisa". Così la sorella di Sabrina Beccalli intervistata da TgCom24. La donna, 39 anni, risulta scomparsa da 72 ore. La Panda nera di Sabrina è stata trovata bruciata in mezzo a un campo, di lei nessuna traccia. "Era felice - prosegue la sorella - aveva trovato da poco un nuovo lavoro. Se qualcuno l'ha vista contatti i carabinieri". La donna ha lasciato da amici il figlio 15enne, ma non si è ripresentata per riaccompagnarlo a casa. "Ha detto che sarebbe passata a prenderlo per portarlo in piscina - spiega la sorella - ma non ci è mai andata".

Le ricerche sono tuttora in corso. Nella battuta, iniziata a Vergonzana, luogo in cui è stata scoperta la carcassa dell’auto, sono impegnati Protezione civile e vigili del fuoco, oltre ai carabinieri della Compagnia cittadina, che stanno coordinando le operazioni. «Allo stato attuale non viene esclusa alcuna ipotesi», ha spiegato il tenente colonnello Lorenzo Carlo Maria Repetto, del comando provinciale dei carabinieri di Cremona.

Questa sera il parroco di San Bernardino, don Lorenzo Roncali, farà un rosario-preghiera per Sabrina.