Donna scomparsa, proseguono le ricerche di Sabrina Beccalli

CREMA (17 agosto 2020) - Sono in corso da ieri mattina le ricerche di Sabrina Beccalli, 39 anni, residente nel quartiere di San Bernardino e madre di un ragazzo di 15 anni, della quale non si hanno notizie da 72 ore e la cui vettura, una Panda, è stata trovata bruciata (non si sa ancora se per un guasto o data alle fiamme) nella zona di Vergonzana. Nella battuta, iniziata dalla frazione in cui è stata scoperta la carcassa dell’auto, sono impegnati Protezione civile e vigili del fuoco, oltre ai carabinieri della Compagnia cittadina, che stanno coordinando le operazioni. «Allo stato attuale non viene esclusa alcuna ipotesi», ha spiegato in serata il tenente colonnello Lorenzo Carlo Maria Repetto, del comando provinciale dei carabinieri di Cremona. La donna avrebbe lasciato da amici il figlio 15enne, ma non si è ripresentata per riaccompagnarlo a casa.

