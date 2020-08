Donna scomparsa, Vigili del Fuoco e Protezione Civile mobilitati

CREMA (16 agosto 2020) - Sono in corso da questa mattina le ricerche di una 39enne cremasca, della quale non si hanno notizie da 48 ore e la cui vettura, una Panda, è stata trovata bruciata (non si sa se per un guasto o data alle fiamme) nella zona di Vergonzana. Nella battuta, iniziata dalla frazione in cui è stata scoperta la carcassa della vettura, sono impegnati Protezione Civile e Vigili del Fuoco, oltre ai carabinieri che stanno coordinando le operazioni.

