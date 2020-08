A nuovo lo storico oratorio, speso oltre un milione di euro

SERGNANO (17 agosto 2020) - Sembrava un progetto lontano, quasi impossibile da realizzare. Invece il nuovo maxi-oratorio (costato quasi un milione e mezzo di euro) sarà pronto per essere inaugurato. Manca solo qualche ritocco conclusivo, dal lato della facciata. E poi, il 20 settembre, in occasione delle cresime in parrocchia, la cerimonia con il taglio del nastro, alla presenza del vescovo di Crema Daniele Gianotti. Due le vere novità: nell’ala delle aule di catechismo, una vera e propria casa per i giovani, con angolo cucina e letti a castello. E poi, il teatro-sala polifunzionale da 350 posti. Quest’ultima, non solo ad uso parrocchiale, ma da mettere anche a disposizione di tutto il paese, per iniziative e spettacoli.

