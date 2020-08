La Festa della Bertolina non si terrà

CREMA (17 agosto 2020) - L’edizione numero 46 della Festa della Bertolina, quest’anno non si terrà. Il tradizionale evento, organizzato dall’associazione Olimpia Cultura & Sport e dall’associazione musicale Il Trillo, si sarebbe dovuta tenere in piazza Duomo nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 settembre. Insieme alla degustazione del dolce tipico cremasco e al concorso per la migliore Bertolina, era in programma anche un concerto. «L’ultimo decreto ministeriale della scorsa settimana – spiega Franco Bozzi – presidente dell’Olimpia – ha vietato l’organizzazione di feste popolari, sagre, eventi e fiere. Rientrando tra queste manifestazioni, anche la Festa della Bertolina è stata dunque sospesa. Trattandosi di un dolce che viene prodotto con l’uva, nel periodo della vendemmia, è evidente che non può essere spostata, se non al prossimo anno».

