Ricercato da due anni, individuato a Crema

CREMA (14 agosto 2020) - Il cumulo delle condanne racimolate nel corso del tempo e sempre per «reati contro il patrimonio» parlava chiaro: due anni, nove mesi e venti giorni da scontare in cella. Ma il problema era notificare il provvedimento emesso dai magistrati milanesi, perché il destinatario una dimora fissa non l’ha. Ed era ormai dal maggio del 2018 che il 46enne rimaneva in circolazione. Non appena gli investigatori del commissariato e in particolare il personale della Squadra anticrimine hanno avuto sentore della sua presenza a Crema, hanno organizzato — come spiegato dalla Questura di Cremona — «un servizio di appostamento», che è andato a buon fine. Il milanese è stato trasferito al penitenziario di Cremona.

