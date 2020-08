Accampato nell'aiuola vicino al cimitero

CREMA (15 agosto 2020) - Da circa due mesi è montata nei pressi del cimitero Maggiore. Prima in un triangolo verde a margine della pista ciclopedonale, ora tra due alberi dell’aiuola più grande. Impossibile che, prima o poi, qualcuno non sollevasse la questione. «Il rispetto dei nostri defunti — commenta il consigliere comunale della Lega, Tiziano Filipponi — passa anche dal decoro del cimitero. Nei giardini all’esterno del camposanto si trova ormai da tempo una tenda abitata, con gravi conseguenze sia per il decoro sia per l’igiene. Nel parcheggio ci sono sacchi dell’immondizia abbandonati». La questione, ancorché irrisolta, è noto pure all’amministrazione comunale. A Filipponi hanno risposto sia il sindaco Stefania Bonaldi, sia l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli. «In realtà — spiega il sindaco — è da mesi che la tenda compare e scompare. Tra l’una e l’altra cosa, interveniamo offrendo qualche soluzione differente. Il tema del decoro e del rispetto lo abbiamo ben presente; è evidente che nessuno può piantare una tenda in città dove vuole. D’altro canto esistono persone che scelgono di vivere senza fissa dimora e non puoi obbligarle a fare diversamente». Sui rifiuti abbandonati interviene invece Gramignoli: «Sono di qualche maleducato e probabilmente qualche sacchetto è volato via durante il temporale. Ho già dato indicazione di recuperarli. Per quanto riguarda la tenda, se ne stanno occupando la Polizia locale e le assistenti sociali. Il nostro vicecomandante ci ha comunicato che la persona che vive nella tenda si sta spostando, dopo avere avuto tutte le indicazioni del caso e i riferimenti delle assistenti sociali, se ne dovesse avere bisogno. La situazione è stata comunque seguita con delicatezza, per garantire il ripristino dell’area, ma anche un’attenzione alla persona con fragilità».

