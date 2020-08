L’agosto sereno dei bimbi: in 67 alla Colonia Seriana

CREMA (14 agosto 2020) - Ha chiuso i battenti nei giorni scorsi, dopo sei settimane di attività, la colonia seriana, il principale centro estivo comunale, organizzato anche quest’anno nell’area verde e attrezzata sulla sponda destra del fiume Serio. «Abbiamo garantito sorrisi a 67 bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, seppur con numeri ridotti rispetto agli anni scorsi, per via delle regole anti Covid 19 sul distanziamento interpersonale – spiega Fabiola Cresci della cooperativa Filikà, a cui è stata affidata dal Comune l’organizzazione dell’iniziativa –: siamo molto soddisfatti del risultato». Da lunedì spazio a «Fine estate sul Serio»: quattro settimane, dal 17 agosto all’11 settembre. Le iscrizioni per la prima sono già chiuse. Per le restanti verranno aperte settimanalmente.

