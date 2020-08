Commercio: nasce il distretto, aiuto concreto per i negozianti

CREMA (12 agosto 2020) - Accordo raggiunto tra Comune, associazioni di categoria e artigiane, Camera di Commercio e Provincia: nasce sotto Ferragosto il distretto del commercio di Crema. Richiesta da anni, soprattutto dai negozianti di vicinato tramite i loro rappresentanti, questa iniziativa consentirà ai piccoli imprenditori di avere un punto di riferimento per poter partecipare ai bandi regionali destinati al settore. In questo modo gli esercenti potranno più agevolmente accedere a finanziamenti per migliorare le strutture delle proprie attività e promuovere campagne commerciali. Potendo mettere intorno a un tavolo tutti i protagonisti, il distretto avrà la funzione di coordinare manifestazioni e appuntamenti dedicati allo shopping e non solo. L’accordo raggiunto, è stato approvato lunedì dalla giunta comunale. Ora, dovrà essere ratificato dagli altri attori. Proprio oggi alle 11 in Comune si terrà una riunione proprio a questo scopo. «C’è soddisfazione – commenta l’assessore comunale al Commercio Matteo Gramignoli –: abbiamo recepito le istanze delle associazioni di categoria. Tutte le realtà commerciali, non solo del centro storico come accadeva in passato, potranno partecipare ai bandi regionali per ottenere finanziamenti per il miglioramento delle proprie attività e per promuoversi. A fare da collettore a queste domande e a preparare la partecipazione sarà Rei, Reindustria e innovazione».

