Muore in casa, nessuno se ne accorge per 15 giorni

CAPRALBA (11 agosto 2020) - Tragedia della solitudine in paese. Una 51enne di origini ucraine, vedova e senza altre parentele in zona, è stata trovata priva di vita domenica nella sua abitazione. A quanto emerso dalle verifiche del medico legale e in base all’avanzato stato di decomposizione del cadavere, non è escluso che la signora sia deceduta da almeno una quindicina di giorni. Sul posto, chiamati da alcuni vicini che sentivano un forte odore provenire dalla villetta di via Roggia Rino, i vigili del fuoco di Crema e i carabinieri di Vailate. I primi hanno aperto la porta forzando la serratura. Il corpo privo di vita della 51enne era riverso sul pavimento del bagno. Restano i dubbi sulle cause della morte: l’avanzato stato di decomposizione del cadavere non ha permesso di effettuare l’autopsia. A quanto emerso, comunque, sul corpo non c’erano segni di violenza, anche se a fianco c’era qualche traccia di sangue, forse a causa di una ferita, che la donna potrebbe essersi procurata cadendo sul pavimento. Due le ipotesi al momento al vaglio dei carabinieri: malore o suicidio. Resta il dramma di una storia di solitudine estrema. Dalle informazioni raccolte tra i vicini, la signora non usciva quasi mai, forse soffriva di una forma di depressione. Il fatto di essere rimasta vedova non l’aveva aiutata. A quanto pare viveva con la magra pensione di reversibilità del marito. Non aveva dunque amicizie o contatti frequenti. Nessuno l’ha mai cercata per giorni, anche se c’è chi racconta di aver provato, in passato, a darle una mano, per aiutarla a superare il suo malessere. Lei però si sarebbe rifiutata.

