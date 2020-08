Agosto blindato in città, ladri e ricettatore nei guai

CREMA (11 agosto 2020) - Una 35enne di Crema e un 56enne di Moscazzano denunciati per ricettazione, e un 26enne di origini ucraine denunciato per furto dopo aver rubato oggetti che si trovavano a bordo di auto parcheggiate in vicolo Rino. Questi i principali risultati dell’operazione messa in atto dal commissariato nell’ultimo fine settimana, proprio con l’obiettivo di garantire il presidio della città in un periodo in cui i ladri sono particolarmente attivi, approfittando anche delle assenze dei cremaschi partiti per le ferie. Nel complesso le pattuglie della polizia hanno fermato 82 veicoli e identificato 301 persone. Inoltre, hanno effettuato 16 posti di controllo sulle principali strade di accesso e uscita dalla città, effettuando accertamenti anche in tre esercizi pubblici e verificando che 28 persone agli arresti domiciliari rispettassero la condanna.

