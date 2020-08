Il Papa: «A piedi fino a Roma? Bravi!»

PIANENGO (10 agosto 2020) - «Un particolare saluto ai giovani di Pianengo, diocesi di Crema, che hanno percorso la via Francigena da Viterbo a Roma. Bravi! Complimenti». Non un saluto qualsiasi, ma quello di papa Francesco alla comitiva dei 17 giovani pellegrini pianenghesi (nella foto in piazza San Pietro) che, ieri mattina, hanno seguito l’Angelus del Papa, come tappa conclusiva del loro cammino. Partiti domenica scorsa, hanno percorso a piedi il tratto di via Francigena che collega Viterbo alla capitale, dopo aver ricevuto la benedizione del parroco don Angelo Pedrini. Circa 22 chilometri al giorno, per un totale di 100, con tante località toccate e «un’esperienza di solidarietà davvero coinvolgente», avevano commentato durante il tragitto. Ieri, il finale in piazza San Pietro, con un’esplosione di gioa al saluto del Papa, che ha infatti scherzato con loro: «Rumorosi, eh?». Tutte le tv sintonizzate sull’Angelus, trasmesso dalla Rai, ieri mattina a Pianengo, compresa quella del sindaco Roberto Barbaglio. Dopo aver visto le immagini alla Tv, ha postato sul suo canale social il messaggio del Papa e il momento del saluto, commentando: «Bravi ragazzi, grande emozione». L'avventura dei 17 giovani, con le loro guide, era iniziata sulla scia di un altro cammino, fatto ad Assisi l'anno scorso. Il gruppo è formato da ragazzi tra i 18 e i 21 anni, che svolgono anche attività di animazione per l'oratorio di Pianengo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO