Agnadello, incrocio killer addio

AGNADELLO (10 agosto 2020) - Addio all’incrocio killer della Bergamina. La Provincia, ente che la gestirà, fa sapere che è partita la gara d’appalto per la realizzazione della rotatoria all’incrocio fra l’ex statale 472, oggi strada provinciale, e le vie Garibaldi e Per Rivolta che consentirà di mettere in sicurezza un punto del territorio agnadellese teatro negli ultimi anni di diversi incidenti stradali. Il costo complessivo dei lavori ammonta a mezzo milione di euro. L’avvio del cantiere è stato programmato entro quest’anno e la conclusione dei lavori è stata preventivata per la primavera del 2021.

