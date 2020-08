CREMA (10 agosto 2020) - "Il parco di via Desti è poco sicuro". La segnalazione arriva dal consigliere del Movimento 5 Stelle Cremasco Manuel Draghetti. L’esponente di opposizione ha presentato un’interrogazione in merito. "Da tempo teniamo sotto osservazione la manutenzione dei parchi come quello di via Desti, specificatamente destinato ai bambini – esordisce Draghetti -: sto invece notando una scarsa attenzione della giunta verso questo delicato capitolo della gestione del bene pubblico". Entrando nel dettaglio, l’Interrogazione chiede, in primo luogo, un intervento urgente per eliminare i dislivelli presenti agli ingressi del parco. "Sono un pericolo per chi vi transita", precisa Draghetti. Per quanto riguarda i giochi, l’interrogazione interventi manutentivi. "Vanno incrementate le garanzie di sicurezza per i bambini che utilizzano i tunnel di legno, lo scivolo e la giostra rotante", prosegue il consigliere penstastellato. Infine, le panchine: "Sono una parte significativa dell’arredo urbano – conclude Draghetti - ma oltre a non essere assolutamente manutenute, risultano in molti casi non più fruibili. Anche in questo caso, chiediamo al Comune di dar corso alle necessarie azioni, sino a disporne la loro sostituzione. In generale auspichiamo che le attività manutenzione sia più puntuale per venire incontro alle esigenze dei cremaschi".

