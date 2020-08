A Ripalta Cremasca la nuova rotatoria nel 2021

RIPALTA CREMASCA (9 agosto 2020) - Vent’anni di attesa, ora terminata, per vedere realizzata l’opera più importante, in termini di sicurezza stradale, sul territorio di Ripalta Cremasca. Vedrà la luce nel 2021. La rotatoria sull’intersezione 54 della strada provinciale 591, vale a dire all’incrocio tra via Roma e via De Gasperi. Un nodo, che sulla centralissima via Roma, vede passare circa 8.500 auto al giorno. E un punto cieco, con curva a gomito molto stretta, che non garantisce la sicurezza di chi lo percorre. Tante annate e tante amministrazioni sono passate, sempre al’insegna dell’impegno e della ricerca di soluzioni, per sistemare il tratto. E ora la soluzione è dietro l’angolo. Il finanziamento di 600 mila euro da parte della Regione Lombardia, comunicato nei giorni scorsi, permetterà la realizzazione della rotatoria. Ma lo stanziamento porta con sé, anche lo sblocco dell’iter, ovviamente.

