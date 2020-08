Un cremasco su 4 è anziano

CREMA (9 agosto 2020) - Crema, città dai capelli grigi. Ogni 100 giovani under 14 ci sono 213 persone sopra i 65 anni. Nel 2002, gli over 65 erano 6.696 su una popolazione di 32.962 abitanti, vale a dire circa il 20%. Oggi sono 9.080 su 34.606, più del 26%. In 18 anni, dunque, la percentuale della popolazione che rientra nella fascia degli anziani è aumentata del 6%. E’ rimasta invece stabile quella degli under 14, che dall’11,8% è passata a 12 attuale. Un dato significativo dell’invecchiamento della popolazione cremasca è quello che nel 2002 l’età media era di 43,5 anni; oggi è di 46,8. Un incremento notevole. Questo, nonostante la presenza di 4.092 stranieri, che costituiscono l’11,9% degli abitanti di Crema e che appartengono per lo più alle fasce 0-14 e 15-64 anni. La tendenza sembra irreversibile: servizi da ripensare e necessità di poter contare su più risorse.

