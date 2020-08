Palestra a impatto zero

DOVERA (8 agosto 2020) - Cambierà completamente aspetto la palestra comunale di via Europa, trasformandosi in un impianto moderno e confortevole, con impatto quasi zero dal punto di vista dei consumi energetici. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di riqualificazione della struttura, per un importo pari a 600 mila euro, finanziati con bandi nazionali legati proprio al risparmio di risorse, fondi che il Comune aveva ottenuto nei mesi scorsi. Come tutti i cantieri, anche questo ha subito un notevole ritardo per colpa della pandemia. Il blocco primaverile delle opere pubbliche, ha fatto slittare di tre mesi l’inizio. Di conseguenza, a settembre la palestra non sarà fruibile per le società sportive e gli studenti di medie e elementari. Un disagio che si protrarrà per buona parte dell’autunno, come conferma il sindaco Mirko Signoroni. Verrà rifatto il cappotto, costruito un portico e piazzate tribune mobili: il riscaldamento sarà a pavimento.

