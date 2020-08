Tortelli: abbuffate d’agosto

CREMA (7 agosto 2020) - Una formula inedita, per celebrare comunque, anche in tempo di Pandemia, il re della cucina cremasca: al via stasera la festa del tortello dolce. Sono 16 i ristoranti che aderiscono all’iniziativa, all’esordio assoluto. Una manifestazione culinaria che quest’anno rimpiazza la tradizionale kermesse di piazza Moro «Tortelli & tortelli», da sempre programmata per la settimana di Ferragosto. Le misure sanitarie ancora vigenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 prevedono il distanziamento interpersonale e una serie di limitazioni che avrebbero reso difficoltoso svolgere in sicurezza la manifestazione su un’area pubblica. Come decine di altre feste e sagre, anche quella dedicata al tipico primo piatto è stata annullata. Il Comune, non volendo comunque perdere un appuntamento importante per promuovere la tradizione gastronomica ed i prodotti tipici locali, a giugno aveva indetto un bando per sondare l’interesse dei ristoratori a prendere parte a una kermesse con alcune regole fisse per tutti. Un menù dedicato: tortelli cremaschi, formaggio Salva con le tighe e torta bertolina a prezzi fissi. Inoltre la possibilità per i clienti si sedersi a tavola nei locali, ma anche di sfruttare il servizio d’asporto (alcuni ristoranti faranno anche la consegna al domicilio).

Aderiscono: Agriturismo cascina Loghetto, Trattoria Campari, Cibo Felice, Hostaria San Carlo, Il Ridottino, Spaghetteria del centro sportivo Al Tennis, Officina del Gusto, Osteria della Pesa, Pizzeria Guadalcanal, Ristorante Bosco, Rosary bar, Trattoria Il Postiglione, Trattoria Quin, Trattoria Tre Rose, Trattoria Via Vai, Ristorante pizzeria 7 Sapori.

