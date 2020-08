Da paritaria a statale, è salva la materna di Postino

DOVERA (6 agosto 2020) - «Avremo la certezza assoluta tra qualche giorno, ma ormai non dovrebbero esserci più dubbi: la materna paritaria di Postino riaprirà i battenti a settembre, trasformata in scuola dell’infanzia statale e inglobata nell’istituto comprensivo Chiesa di Spino, di cui fanno parte i plessi comunali». A sciogliere le ultime riserve sulla sopravvivenza dell’asilo è il sindaco Mirko Signoroni. Nelle scorse settimane i genitori dei bimbi che l’anno scorso frequentavano la materna Pietro Bonilli di via Farinoli, ospitata nell’edificio di proprietà della parrocchia, a fianco della chiesa della frazione, avevano vissuto giornate di incertezza. Prima lo stop forzato per l’emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia da Coronavirus, poi il dubbio che l’asilo non potesse più riaprire, proprio per le difficoltà della cooperativa che lo ha sempre gestito ad adeguarsi agli obblighi previsti dalle nuove normative anti contagio, a cui si dovranno conformare entro settembre tutte le strutture scolastiche. A quel punto è sceso in campo il Comune, in accordo con l’istituto comprensivo Chiesa e in particolare con il dirigente scolastico Enrico Fasoli.

