Principio di incendio in banca, fiamme domate dai dipendenti

PANDINO (5 agosto 2020) - Principio d'incendio alla filiale del Banco Bpm di Milano, il cui ingresso si affaccia su via Beccaria 18, dietro piazza Vittorio Emanuele III. L'allarme è scattato stamane intorno alle 10. Sul posto i vigili del fuoco di Crema. Al loro arrivo, però, le fiamme, sviluppatesi per il difettoso funzionamento di una plafoniera, erano già state spente dal personale, intervenuto con un estintore. Solo un po' di trambusto e uno spavento per i dipendenti e un cliente che in quei minuti era allo sportello.