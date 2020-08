Scuole, alla Galmozzi stop lavori

CREMA (5 agosto 2020) - «I cantieri che abbiamo aperto in diversi edifici scolastici stanno procedendo a gran ritmo e entro la ripresa delle lezioni contiamo di concludere tutti gli interventi in corso». A comunicarlo è Attilio Galmozzi, assessore comunale all'Istruzione. «Un importante intervento strutturale è in corso alla scuola primaria di via Cappuccini, nel quartiere Sabbioni, dove spenderemo più di 200 mila euro per una serie di opere di adeguamento e messa in sicurezza, nel rispetto delle normative antincendio. Verrà posizionata anche una nuova caldaia a condensazione per ridurre i consumi energetici. Il tutto è finanziato con risorse provenienti dal bilancio comunale». L'obiettivo dell'intervento è garantire la manutenzione, la fruizione, la sicurezza e il decoro dell’edificio scolastico, in conformità alle norme legislative e tecniche vigenti. Tra i cantieri che hanno preso il via nelle scorse settimane, rientrano anche quelli che riguardano l'intervento di manutenzione straordinaria dei servizi igienici della scuola primaria Braguti e l'adeguamento antincendio alla primaria di Borgo San Pietro. All’infanzia Braguti sono in corso il completamento del corridoio pavimentato, per garantire accessi separati, e il livellamento dei pavimenti dei bagni del plesso. Slitterà invece al prossimo anno la parte più consistente dei lavori che erano stati previsti alle scuole medie Galmozzi.