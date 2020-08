Senza mascherina, pugni all'autista del bus che lo aveva redarguito: preso

CREMA (5 agosto 2020) - Preso l'aggressore dell'autista del pullman di Autoguidovie: si tratta di un moldavo di 22 anni residente a Rivolta, con regolare permesso di soggiorno. Il giovane, il 28 luglio, aveva colpito alla testa con una raffica di pugni il conducente del bus che lo aveva ripreso perché viaggiava sul mezzo senza indossare la mascherina. L'esplosione di violenza era avvenuta al capolinea della stazione di Crema. Lo straniero è indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Cremona per il reato di lesioni personali volontarie aggravate e proposto per l’adozione del provvedimento di Foglio di via obbligatorio con il divieto di fare rientro nel territorio Cremasco.

Gli agenti del commissariato di Crema, allertati dall'autista, non erano immediatamente riusciti a rintracciare l'aggressore che era nel frattempo scappato a piedi. I poliziotti, raccolte le prime informazioni e ascoltate le testimonianze della vittima e degli altri passeggeri, si erano subito messi sulle tracce. Decisivi le immagini della videosorveglianza e il contributo della polizia locale di Rivolta, dopo che l'aggressore era stato riconosciuto dal conducente.

