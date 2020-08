Frontale sulla Crema-Lodi, morto un 60enne

CRESPIATICA (Lodi, 4 agosto 2020) - Incidente mortale alle 15 lungo la Crema-Lodi nel tratto in località Tormo, frazione di Crespiatica: vittima un 60enne residente nel Vercellese. Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo da parte del medico del servizio di emergenza 118 e il successivo trasferimento all’ospedale di Crema, non c’è stato nulla da fare. Probabilmente la vittima non è morta per le conseguenze del frontale, ma per un arresto cardio circolatorio. In base a una prima ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale di Lodi, intervenuti per i rilievi, il frontale è avvenuto all’altezza della curva che immette sul lungo rettilineo che porta al rondò di Crespiatica. Ferito anche il camionista 31enne. Per lui un trauma toracico piuttosto serio, tanto che è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto all'ospedale di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO