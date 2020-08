Sottopasso, addio al passaggio a livello di Santa Maria: cantiere al via

CREMA (4 agosto 2020) - Aggiudicati i lavori di demolizione dell’ex Ferriera, propedeutici al cantiere per la realizzazione del sottopasso veicolare ferroviario che manderà in pensione l’odiato passaggio a livello del viale di Santa Maria: un’opera da 5,2 milioni di euro di competenza di Rete ferroviaria italiana, società proprietaria di binari, impianti e stazioni della linea Cremona-Crema-Treviglio. Le ruspe per abbattere i ruderi industriali tra lo scalo e via Gaeta, potrebbero mettersi all’opera già dopo le vacanze d’agosto, concludendo i lavori a dicembre. Già a fine settembre, però, potrebbe partire il cantiere vero e proprio in capo a Rfi. Per le demolizioni, l’incarico è stato aggiudicato dal Comune: erano state invitate a presentare un’offerta 15 ditte specializzate. Hanno risposto una dozzina di imprese, la proposta economicamente più vantaggiosa per l’ente di piazza Duomo è stata quella Montalbetti di Pedrengo (Bergamo) con uno sconto del 34%: la spesa sarà dunque di poco inferiore ai 607 mila euro, rispetto ai 905 mila che il Comune aveva messo in conto.

"Un'opera strategica, la più importante per la città, si avvicina sempre di più - ha detto l'assessore all'Urbanistica Fabio Bergamaschi - le demolizioni dell'ex Ferriera segnano un passaggio fondamentale nell'ottica della vasta rigenerazione urbana attuata dall'Amministrazione presso l'ex comparto industriale che ancora oggi rappresenta una frattura del tessuto urbano cittadino.

