Nuovo supermercato in via Cavalli

CREMA (5 agosto 2020) - Un supermercato – superficie media di vendita, da 1.200 metri quadrati – e un fast food, oltre a nuovi parcheggi, un’area verde e la riqualificazione del marciapiede lungo via Cavalli, creando un tratto ciclo pedonale. Questo il recupero urbanistico in programma a ridosso del centro, e precisamente nell’area dell’ex azienda Leuenbergher tra via Cavalli e via Bambini del Mondo. Già demoliti nei mesi scorsi i vecchi fabbricati – in disuso ormai da anni – il piano attuativo è stato presentato in Comune dalla società Smart building srl. I lavori sono in corso e presto sorgeranno i due edifici principali. Nel contempo, gli operai provvederanno alla realizzazione della pista ciclopedonale, alla riqualificazione dei marciapiedi in ingresso e uscita da via Bambini del Mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO