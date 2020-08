Società sportive morose, ma via libera all’uso degli impianti

CREMA (4 agosto 2020) - Impianti sportivi concessi anche a chi non li paga. Dati, alla mano, una società cittadina su tre lamenta arretrati con il Comune, anche di diverse migliaia di euro. La giunta comunale, nella sua ultima riunione, ha deliberato una serie di interventi a sostegno delle società sportive che hanno sede in città.

Nella delibera si afferma che viene presa in considerazione la situazione di particolare difficoltà che si è creata nell’anno in corso a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, tuttora in essere, che ha portato e porterà anche per l’anno sportivo 2020-21 diverse difficoltà economiche a carico delle società sportive. In realtà, tutti i debiti sono stati accumulati ben prima della pandemia; qualcuno addirittura risale alla stagione 2016-17. «Vista​ la situazione debitoria di alcune società e associazioni sportive in relazione all’utilizzo degli impianti – è riportato nella delibera – riconosciuto allo sport l’alto valore di promozione sociale svolto a favore della cittadinanza ed in particolare delle giovani generazioni, la giunta ha ritenuto di sostenere le società e le associazioni della città garantendo la proroga fino al 31 dicembre del termine per il saldo dei debiti pregressi, consentendo nel contempo l’assegnazione degli impianti sportivi per la stagione 2020-21, e favorendo la possibilità di accordi finalizzati a garantire piani di rientro alle società morose».

