Museo, tetto a nuovo: 300 mila euro di lavori

CREMA (3 agosto 2020) - Finanziati dal Comune i lavori di rifacimento del tetto del museo civico al centro culturale Sant’Agostino. Il costo dell’opera ammonta a 300.000 euro complessivi. Il progetto prevede di asportare la copertura esistente per poi valutare il materiale recuperabile e smaltire quello non più idoneo. Tra appalto e intervento si annunciano sette mesi di lavori, con inizio entro la fine dell’estate. Si provvederà alla sostituzione delle parti mancanti, necessarie per il corretto smaltimento dell’acqua piovana. Anche il sottotetto verrà smantellato e pulito. In caso di presenza di guano, l’intervento di rifacimento dovrà essere preceduto da una sanificazione. Le travi che costituiscono l’orditura primaria e secondaria della copertura saranno pulite e trattate con prodotti anti tarlo. Previsto anche il posizionamento di cavi e puntoni di rinforzo delle travi, dove se ne verifichi la necessità. Oltre a questi lavori, nei prossimi mesi dovranno anche essere eliminate le barriere architettoniche da piazzetta Terni de Gregorj, con una spesa di 98.000 euro. Sarà inserita una fascia perimetrale in lastre di pietra grigia con una superficie uniforme, di modo da ottimizzare la percorribilità. Previsto anche un attraversamento pavimentato a lastre per raggiungere e collegare i parcheggi auto riservati a persone con disabilità da realizzarsi in via Dante in prossimità dell’ex seminario. Al centro della piazzetta resterà una porzione di acciottolato per rimandare al suo aspetto storico.

