Coronavirus, famiglie in lutto: 500 euro per le spese del funerale

TRESCORE (1 agosto 2020) - Centosettantatremila euro di aiuti a famiglie, parrocchia, attività commerciali e partite Iva, con un occhio di riguardo anche per chi ha subito un lutto dovuto al Covid-19. A tanto ammontano gli aiuti in denaro (ricevuto dal governo) che saranno distribuiti dal Comune di Trescore per la ripartenza post-pandemia. Nella lista delle ripartizioni saltano subito all’occhio i 500 euro che verranno assegnati, dietro specifica richiesta, a quelle famiglie residenti in paese che in questi mesi hanno pianto un proprio caro per colpa del Coronavirus. «Chi, nel periodo compreso fra il primo gennaio ed il 30 giugno - spiega il sindaco Angelo Barbati - ha dovuto far fronte ad un funerale a causa del Covid-19, potrà fare richiesta per ottenere 500 euro. Complessivamente abbiamo stanziato 15.000 euro a fronte della trentina di decessi che abbiamo avuto nei mesi della pandemia. Non faremo un controllo ferreo sulle richieste, affidandoci al buon senso dei trescoresi. Ritengo che chi richiederà il contributo, lo farà per un motivo valido».

