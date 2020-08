Pendolari, più bus a Ferragosto

CREMA (1 agosto 2020) - C’è anche meno gente al lavoro nelle grandi aziende milanesi, causa il perdurare dello smart working, ma è altrettanto vero che molti pendolari, rimasti a riposo forzato durante il lockdown, in agosto continueranno a fare avanti e indietro dal Cremasco al capoluogo lombardo. Per evitare disagi e il rischio che decine di utenti rimangano a piedi, per questo mese Autoguidovie manterrà l’orario introdotto lo scorso maggio, quando si era concluso il periodo di emergenza sanitaria. «Si tratta di un numero di corse comunque ridotto, ma che rimarrà costante» precisa Mirko Robecchi direttore dell’area cremasca. Nessuna riduzione, dunque. Anzi, ci sono alcune linee che saranno potenziate: le scelte riguardano un sostanziale incremento di corse in orari strategici su tratte dove comunque la società prevede una maggior presenza di passeggeri. «Questo programma di pullman aggiuntivi è già stato studiato nei dettagli e caratterizzerà la settimana di Ferragosto» aggiunge Robecchi.

