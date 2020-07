Università, Matematica: chance

CREMA (31 luglio 2020) - Università a Crema; c'è chi cerca di tenerla in vita puntando su innovazione e sviluppo. La Regione ha approvato ieri l'altro un ordine del giorno per un centro di ricerca operativa in città, promosso da Marco Degli Angeli. «La mia proposta - spiega il consigliere regionale del M5S - è inerente alla promozione di un centro di ricerca europeo di matematica applicata nell’ambito della ricerca operativa, del quale c'è grande bisogno in Italia».

Degli Angeli ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: «A Crema siamo in possesso di grandi capacità, con un laboratorio che è già attivo e che vogliamo implementare. La Regione si è fatta in modo esplicito sostenitrice di questa importante iniziativa, ora tocca al territorio del cremasco farsi avanti coinvolgendo gli enti locali, le aziende e le diverse associazioni di categoria». Già, perché senza un reale interesse collettivo, il progetto farà fatica a decollare. «Il futuro - aggiunge il consigliere pentastellato - passa dall’innovazione e dalla ricerca. Per questo motivo, sono necessari importanti investimenti strategici sia nel pubblico sia nel privato. Bisogna costituire una fondazione che metta assieme enti pubblici, associazioni e aziende e che garantisca il finanziamento».

