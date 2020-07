L'omaggio di Pandino ai protagonisti della lotta al Covid

PANDINO (30 luglio 2020) - Una cerimonia per dire grazie ai pandinesi che in questi mesi si sono impegnati in azioni di volontariato, donazioni di denaro e di prodotti e altre iniziative a sostegno delle persone colpite dal Coronavirus. Sì è tenuta ieri sera in via Umberto I, davanti alla parrocchiale, l'iniziativa promossa dal Comune in occasione della festa di Santa Marta. La giunta al completo ha consegnato attestati e t-shirt con il motto 'Pandino mola mia' a tutti i protagonisti locali della lotta al Covid-19. Privati, commercianti, aziende e associazioni di volontariato. Un centinaio tra persone e enti. In piazza anche i suonatori del corpo bandistico, per alcuni intermezzi musicali.

