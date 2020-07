Posto prenotato grazie all’applicazione. Tecnologie da viaggio

CREMA (29 luglio 2020) - Addio al rischio di restare a piedi, perdendo minuti preziosi per raggiungere il posto di lavoro o l’università. Autoguidovie ha lanciato un nuovo servizio: prenotare tramite smartphone il posto a sedere a bordo dei bus di linea che collegano Crema e il Cremasco con Milano. Una comodità valida sia per gli abbonati, pendolari che ogni giorno viaggiano sui pullman della holding milanese, sia per chi utilizza i mezzi pubblici in via occasionale. Per ora si tratta di una sperimentazione che interessa comunque alcune delle principali tratte che attraversano il territorio e portano agli snodi cruciali di San Donato Milanese e del centro della metropoli.

