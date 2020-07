CatCalling, la nuova frontiera delle molestie verbali

CREMA (28 luglio 2020) - Episodio di CatCalling (nuova frontiera delle molestie verbali) a Crema. Dopo un giro in centro con un'amica, una ragazza (che vuole mantenere l'anonimato) ha scritto al sindaco Stefania Bonaldi, segnalando gli apprezzamenti volgari e le ripetute offese subite l'altra sera in centro città. Seguite per un tratto da un ragazzo, che le ha riempite di commenti sessisti e insulti alla loro reazione. La ragazza ha chiesto anche interventi contenitivi del fenomeno. Il sindaco Bonaldi ha espresso solidarietà e dimostrato attenzione al tema, che sarà oggetto di approfindimento ad hoc anche da parte dell'assessorato alle Pari Opportunità. In Italia il CatCalling non è ancora un reato previsto dal codice penale (se non in specifici casi) diversamente da altri Paesi europei, ma la sensibilizzazione al tema sta sempre più prendendo spazio.

