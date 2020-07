'Subito al lavoro chi ha il reddito di cittadinanza'

SPINO D’ADDA (28 luglio 2020) - «L’avevo detto un mese fa, chiedendo di sbloccare la situazione: niente si è mosso. Purtroppo, i nodi vengono al pettine? Adesso che abbiamo estremo bisogno di una mano, con mezzo paese che ancora paga le conseguenze della tromba d’aria di venerdì, siamo a piedi, con tutte le difficoltà che ciò comporta in primis per i cittadini. Ritengo sia sempre più scandaloso che coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, 19 persone solo a Spino, stiamo a casa, quando potrebbero benissimo essere impiegati in lavori socialmente utili». Ad alzare nuovamente la voce su questo tema è il vicesindaco Enzo Galbiati. Da tempo chiede ai colleghi amministratori locali di unire le forze e fare pressioni sugli enti superiori, soprattutto i rappresentanti cremaschi eletti in Parlamento, per fare in modo che i Comuni possano utilizzare chi percepisce il reddito di cittadinanza per le piccole manutenzioni.

