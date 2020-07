Ponte a nuovo con cantiere in primavera

CREMA (27 luglio 2020) - Il progetto in autunno e il cantiere in primavera. Il tutto, con un investimento stimato in almeno mezzo milione di euro e con lavori che, stando alle prime valutazioni, non comporterebbero necessariamente la chiusura totale al traffico. Dopo i cinque mesi abbondanti con la sola corsia per il centro percorribile, ossia la parziale riapertura alternata a una manciata di giorni di blocco completo per gli accertamenti sulla stabilità, torna sul tavolo dell’assessorato ai Lavori pubblici la questione del ponte che scavalca il Serio in via Cadorna. La storica struttura, con piloni in muratura e travi in ferro a sostegno della carreggiata, è di nuovo percorribile in entrambe le corsie solo dal 24 giugno. Ma con limitazioni suggerite della società di ingegneria, la Mts, cui sono stati affidati gli accertamenti sullo stato dell’opera, con cent’anni di vita sulle spalle e mediamente percorsa da tre milioni di veicoli l’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO