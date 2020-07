Colonia di gatti sotto sfratto. "Non si riesce a sterilizzarli"

CREMA (27 luglio 2020) - «La colonia felina ospitata nel magazzino municipale, che si trova a fianco del cimitero Maggiore, è riconosciuta dal Comune e dall’Ats. Nonostante questo, i tecnici comunali impediscono di entrare per dare da mangiare ai gatti e soprattutto per sterilizzare le femmine. Non solo, mi hanno detto che gli animali devono andare via perché loro non li vogliono più». A denunciare la situazione è Mirella Calci, 78 anni, storica gattara di Crema, che alla cura dei felini ha dedicato la sua vita e la sua pensione. «E’ tutto paradossale – afferma la donna – il Comune riconosce che in quel luogo in via Camporelle c’è una colonia felina e poi impedisce che qualcuno se ne occupi. Per dare da mangiare ai gatti devo far passare il cibo attraverso un buco della recinzione, ma quel che è più grave è che l’Ats non può entrare per eseguire le sterilizzazioni. Così facendo, gli animali aumenteranno nel numero. In aggiunta mi dicono che non vogliono più gatti nel magazzino: ma dove li portiamo?». Quello del cimitero non è il solo problema sul tavolo.

