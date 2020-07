Miss Mondo, Alice Asti conquista le finali nazionali

BAGNOLO CREMASCO (26 luglio 2020) - Alice Asti ce l'ha fatta. È tra le 12 ragazze selezionate per la Lombardia che parteciperanno alle finali nazionali di Miss Mondo. La 22enne parrucchiera ha passato anche l'ultimo atto del concorso regionale che si è svolto ieri sera a Dervio sul lago di Como. "Una soddisfazione immensa, un sogno che si avvera", il commento a caldo di Alice.

Eliminata invece Sabrina Gerace (nella foto qui sopra), la 21enne di Capralba. Saranno 150 le ragazze selezionate in tutta Italia per la fase conclusiva di Gallipoli, in programma dal 31 agosto. Ci saranno varie eliminatorie, sino ad arrivare alle trenta candidate che si contenderanno lo scettro di Miss Mondo Italia 2020 e la conseguente partecipazione alla kermesse planetaria.

