Cortocircuito e incendio, danni ingenti all'hotel Arpini

CASALE VIDOLASCO (26 luglio 2020) - Incendio, questa notte alle 2,30 all'Hotel Arpini di Casale Vidolasco. Da uno dei modem della reception, nella hall della struttura, ha iniziato a uscire di fumo nero. Poi fiamme, poi allargatesi al vicino mobile di legno. I titolari hanno quindi chiamato i vigili del fuoco, che hanno spento rapidamente il rogo di limitata entità. Marianna Cinquanta (titolare dello storico albergo col fratello Filippo e la famiglia) e il marito Davide sono stati visitati per precauzione, sul posto, dai sanitari. Ma non sono state rilevate tracce di intossicazione o ferite di alcun tipo, quindi non è stato necessario il trasporto in ospedale. Ora la hall dell'hotel è inagibile, in attesa della pulitura, sistemazione e ritinteggiatura. Ma l'attività prosegue e le altre sale sono tutte a disposizione dei clienti, sia del bar, sia della struttura ricettiva e del ristorante, specifica Filippo Cinquanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO