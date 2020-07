Sponda del Serio, «Niente più festini dopo mezzanotte»

CREMA (26 luglio 2020) - Prima la sponda che dà su via IV Novembre. E ora, quella in territorio di Castelnuovo, oltre la passerella intitolata al viaggiatore Giorgio Bettinelli. L’amministrazione comunale imprime un ulteriore giro di vite alla movida negli spazi verdi lungo il Serio. E lo fa estendendo pure all’altro versante del ponte ciclopedonale l’ordinanza che, tra la mezzanotte e le 6 del mattino, vieta già da due anni di trasformare l’area in un punto di incontro. Pena, una contravvenzione da 50 euro, esattamente la stessa in vigore dal 2018, tra giugno ed ottobre, nella zona della palestra all’aperto sul lato cittadino del parco. E si tratta di una scelta tutt’altro che non meditata, considerate le lamentele dei residenti: decine di giovani che si ritrovano a due passi dal ponte Bettinelli, soprattutto nelle sere del fine settimana.

