Il lockdown è un ricordo. A Crema tanta gente per lo shopping

CREMA (25 luglio 2020) - Le vie dello shopping che tornano ad essere tali. Se non fosse per quelle mascherine a coprire il volto, che tradiscono il ritorno a una reale normalità. Ma, misure anti-Covid a parte, quella di questa mattina è stata di fatto la prima giornata di saldi estivi a Crema, con tutte le caratteristiche che la contraddistinguono. La via Mazzini e la via XX Settembre e le Quattro vie a fare da cornice al flusso di clienti, acquisti non esigui testimoniati dalle tante borse portate a braccia o in bicicletta, soste davanti alle vetrine, dove campeggiano le locandine con le percentuali di sconto. In generale, comprese tra il 50% e il 70%. Ottime occasioni: «Come sempre nel periodo di saldi, ma quest’anno ancor di più, perché significa anche ripartenza, un modo per tornare a far girare l’economia e permettere ai commercianti di recuperare un po’ i mesi di lockdown, di piena chiusura», commentano alcuni clienti dopo gli acquisti a prezzo scontato. Insomma, stando al colpo d’occhio e agli incontri nel centro della città, i saldi sembrano essere partiti col piede giusto. Anche se, tra i commercianti, i punti di vista sono differenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO