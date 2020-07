«Poche idee e scelte sbagliate». Giunta nel mirino

MONTE CREMASCO (25 luglio 2020) - In estrema sintesi, l’accusa mossa dalle minoranze al sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini e alla sua giunta è di «immobilismo» e di «mancanza di progettualità». Bocciatura su tutti i fronti per il bilancio consuntivo dell’ente, approvato nei giorni scorsi dal consiglio, convocato ancora da remoto. Dalla lista di opposizione ViviAMOnte, il capogruppo Francesca Montana mette in evidenza «l’assoluta mancanza di ​​strategia».

Anche per il capogruppo di Impegno Comune Moreno Golani, ci sono state errate valutazioni sull’utilizzo dei fondi pubblici.

