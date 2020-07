La gestione delle palestre riaffidata alle società

CREMA (25 luglio 2020) - La giunta comunale ha provveduto nella sua ultima seduta a prorogare due convenzioni per la gestione a budget di altrettanti impianti sportivi: la palestra Cremonesi di via Pandino, in accordo con la Pallacanestro Crema, e la palestra Alina Donati De Conti di via Toffetti, con il Videoton. La decisione rientra nella volontà dell’amministrazione di continuare ad affidare la gestione di impianti sportivi pubblici alle società, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi di gestione.

