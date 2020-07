A Palazzo Pignano l’ultimo saluto al parà Vetere

RIPALTA CREMASCA (24 luglio 2020) - Saranno celebrati questa mattina alle 10, a Palazzo Pignano, luogo in cui la famiglia ha risieduto per anni, i funerali del caporal maggiore scelto della brigata Folgore Emanuele Vetere. Il 31enne paracadutista ripaltese, in forza al IX reggimento d’assalto Col Moschin di Livorno, è deceduto giovedì della scorsa settimana per l’apertura solo parziale del paracadute durante un lancio sportivo di Base jumping da un traliccio dell’Enel alto 70 metri, in una centrale elettrica dimessa di Piombino. A ritrovare i corpo senza vita del giovane è stato un commilitone, preoccupato per non averlo visto rientrare. La cerimonia sarà celebrata all’aperto, di fronte alla casa parrocchiale, se il tempo lo permetterà, per consentire la presenza di un maggior numero di persone. La salma è stata restituita ieri mattina ai familiari del militare. Il medico dell’istituto di medicina legale dell’università di Pisa che ha eseguito l’autopsia, il professor Marco di Paolo di Pisa, ha parlato di «decesso dovuto a lesioni compatibili con la caduta dal traliccio».

