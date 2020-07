Laghetto dei Riflessi blindato, sbarra e telecamere in arrivo

RICENGO (24 luglio 2020) - Una sbarra per impedire di raggiungere in auto e moto il laghetto dei Riflessi e presto anche telecamere nell’area, per individuare chi abbandona i rifiuti e non rispetta i divieti. Soprattutto quello di balneazione. Il Parco del Serio passa all’attacco, stanco di avere a che fare con violazioni e vandalismi. Dopo il festino del mese scorso, con quintali di immondizia lasciati nell’area attrezzata, nei giorni scorsi c’è stato un altro bagno collettivo nel laghetto che ha acquistato fama dopo le riprese del film di Luca Guadagnino, Chiamami con il tuo nome. «Abbiamo già posizionato una sbarra in località Castello — spiega Basilio Monaci, presidente del Parco — e ieri l’altro abbiamo compiuto un sopralluogo con una ditta specializzata per installare un sistema di videosorveglianza. Speriamo che almeno quello serva da deterrente».

