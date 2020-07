Esplode una bombola: 36enne ferito a un braccio

SCANNABUE (23 luglio 2020) - Infortunio sul lavoro alla ditta Cantoni hi fi car di Scannabue, ferito un 36enne di Massalengo (Lodi). Stando a una prima ricostruzione, il 36enne sarebbe rimasto ferito a un braccio per l'esplosione di una bombola di prodotto utilizzato per pulire un condizionatore d'aria. È stato trasferito in eliambulanza a Milano. Non sarebbe in pericolo di vita.

[GUARDA IL VIDEO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO