Viabilità in centro, il Comune cambia tutto

VAIANO CREMASCO (23 luglio 2020) - Rivoluzione in vista per la viabilità del centro storico. Per il momento si tratta di una sperimentazione, ma l’amministrazione di Paolo Molaschi ha messo in conto una serie di cambiamenti per i quali aveva incaricato, ormai un anno fa, lo studio tecnico degli architetti Boatti–Paolini di Milano. La prima prova riguarderà l’inversione del senso unico di via Medaglie d’Argento, arteria che, insieme a via Roma e piazza Gloriosi Caduti, caratterizza il centro del paese. Ciò permetterà di ricavare nuovi parcheggi a servizio degli esercizi commerciali. Indicativamente l’operazione scatterà con la prima settimana di agosto.

