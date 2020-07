«Castelnuovo dimenticato», scarafaggi e strade insicure

CREMA (23 luglio 2020) - Un quartiere dimenticato, da anni lasciato senza interventi di manutenzione, come dimostrano i numerosi casi di segnaletica orizzontale cancellata, ma anche altri problemi, come i marciapiedi in rovina, il permanere di barriere architettoniche, che rendono la vita ancor più complicata a chi è in carrozzina. Ma anche il proliferare di scarafaggi. A raccogliere le lamentele dei residenti, mettendo nero su bianco tutte le magagne di Castelnuovo, è stato nei giorni scorsi il consigliere di minoranza Manuel Draghetti. L’esponente del Movimento Cinque Stelle ha presentato una dettagliata interrogazione in cui sollecita il Comune ad opere di manutenzione della viabilità e al ripristino di situazioni di decoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO