Consiglio comunale, boom di presenze

CREMA (22 luglio 2020) - Anche da remoto e nonostante le oggettive difficoltà subentrate con la pandemia — a cominciare dai collegamenti internet che non sempre sono ottimali — sono ben 15 su 24 i consiglieri comunali che da inizio anno non hanno accumulato assenze alle sedute del parlamentino locale. Il dato fa riferimento al primo semestre, dunque sino al 30 giugno. Il gettone di presenza che spetta agli eletti nell’aula degli ostaggi è di 29 euro. Significa che chi ha partecipato ai consigli — praticamente tutti in collegamento remoto tranne i due a gennaio e inizio febbraio — percepirà un’indennità di 203 euro, ovviamente lordi. Il presidente Gianluca Giossi: «Credo che dopo l’estate potremo ritrovarci dal vivo. Per garantire il distanziamento l’ipotesi che ho in mente è lasciare 12 consiglieri nelle abituali postazioni e spostare gli altri 12 in platea con un microfono a disposizione per gli interventi, che verrebbe sanificato di volta in volta».

