La maglia della Mitica consegnata a mister Mihajlovic

QUINTANO (22 luglio 2020) - La maglia de La Mitica, la nazionale italiana dei guariti dalla leucemia, per Sinisa Mihajlovic. Che è uno sportivo famoso nel mondo, ma è anche e soprattutto un uomo in lotta contro la malattia. La Mitica questo fa: stare vicino, per quanto è nelle sue possibilità a chi sta giocando la partita più importante della sua vita, siano essi bambini o adulti, vip o persone comuni. A donare la maglia all’allenatore del Bologna, sabato scorso, è stato Giacomo Terranova, di Quintano, capitano de La Mitica, che racconta come ha fatto a raggiungere il tecnico di origine serba. «Ci tenevo, da parecchio, ad incontrarlo, ma non perché fosse un personaggio famoso quanto per la sua condizione di ammalato. Grazie ad un amico giornalista ho contattato Marco Di Vaio (ex calciatore fra le altre di Parma, Juve e Bologna ed oggi dirigente della società felsinea) e tramite lui mi sono potuto recare all’hotel di piazza Della Repubblica a Milano dove il Bologna alloggiava in attesa della partita serale di campionato a San Siro contro il Milan». L’incontro fra Terranova, Sinisa e Marco Di Vaio è avvenuto nella hall dell’albergo.

